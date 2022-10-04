В России впервые в истории сократился трафик мобильного интернета

Это связывают с блокировкой ряда соцсетей и уходом некоторых иностранных компаний из России

Трафик мобильного интернета во II квартале этого года впервые в истории снизился. До сих пор он рос из квартала в квартал.

Как пишет газета "Известия", россияне приняли и передали 8,35 млрд Гб данных. В январе-марте этот показатель составлял 8,54 млрд Гб.

Участники рынка и эксперты объясняют снижение мобильного трафика блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала специальной военной операции, а также с отказом от работы в России иностранных сервисов.

В Минцифры в качестве причины снижения трафика также приводят снятие ковидных ограничений и возвращение россиян к привычному графику работы.

В ведомстве считают снижение трансграничного трафика и мобильного интернет-трафика незначительным. Его совокупные показатели за I и II кварталы 2022 года превышают аналогичные показатели 2021-го.

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