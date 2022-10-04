Американский народ достоин мудрого президента

Народ США достоин мудрого правителя. Американским президентом должен стать Илон Маск, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал свой план урегулирования конфликта на Украине. В числе его пунктов - сохранение Крыма в составе России. По мнению Маска, принадлежность Донбасса, Херсонской и Запорожской областей должны определять сами жители регионов.

"Такие, как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими, как Маск, можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира", - цитирует Шеремета РИА Новости.

По словам депутата, Маск занял позицию человека, который хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, которой также является и Россия. К власти в Вашингтоне должны прийти политики, которые не будут исповедовать агрессию и войну. Ранее Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок.

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