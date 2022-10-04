ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маску предложили занять место Байдена

09:57
  • вторник
  • 04 октября 2022

Американский народ достоин мудрого президента

Народ США достоин мудрого правителя. Американским президентом должен стать Илон Маск, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Медведев призвал присвоить Маску внеочередное офицерское звание
Илон Маск поделился видением условий мира на Украине

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал свой план урегулирования конфликта на Украине. В числе его пунктов - сохранение Крыма в составе России. По мнению Маска, принадлежность Донбасса, Херсонской и Запорожской областей должны определять сами жители регионов.

"Такие, как Маск должны становиться президентами США, а не такие, как Байден, который стал позором американского народа, превратив страну в международного тирана и убийцу. Уверен, что с такими, как Маск, можно выстраивать нормальные, прагматичные, взаимовыгодные отношения, направленные на сохранение и развитие всего мира", - цитирует Шеремета РИА Новости.

По словам депутата, Маск занял позицию человека, который хочет видеть США в авангарде стран-созидателей, которой также является и Россия. К власти в Вашингтоне должны прийти политики, которые не будут исповедовать агрессию и войну. Ранее Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.