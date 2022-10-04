Бочкарёв: Вестибюль станции "Нагатинский Затон" украсили миниатюры гигантских рыб

Ведутся работы по благоустройству прилегающей к станции территории

В вестибюле станции "Нагатинский Затон" восточного участка Большой кольцевой линии метро смонтированы изображения обитателей водоемов Московского региона. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Завершен монтаж художественных элементов вестибюля – стены подземной части украсили одиннадцать изображений рыб. Они в точности повторяют реалистичные мозаичные панно, расположенные на платформенной части станции. Только выполнены в уменьшенном размере и по технологии фрезерования по мрамору с последующим заполнением поверхности краской", – рассказал Бочкарёв.

Как отметил генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков, в активной фазе ведутся работы по благоустройству прилегающей к станции территории. Завершается облицовка наружных вентиляционных киосков, эвакуационного выхода и входного павильона.

"Венткиоски будут интегрированы в декоративную стену-навес – перголу. Это элемент благоустройства позволяет оформить городское пространство. Он визуально отделит площадь с наземным павильоном от окружающей территории: позволит замаскировать технические сооружения и придать им декоративное оформление", – сообщил Маслаков.

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