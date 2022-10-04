ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

КНДР поддержала вхождение новых регионов в состав России

10:19
  • вторник
  • 04 октября 2022

Референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН

Министерство иностранных дел КНДР приветствовало вхождение новых регионов в состав России.

Заявление главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России", - говорится в сообщении.

В Пхеньяне отметили, что референдумы проходили в соответствии с Уставом ООН, законными методами и процедурами.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Жители проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг КНДР
Флаг КНДР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.