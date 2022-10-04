КНДР поддержала вхождение новых регионов в состав России

Референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН

Министерство иностранных дел КНДР приветствовало вхождение новых регионов в состав России.

Заявление главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России", - говорится в сообщении.

В Пхеньяне отметили, что референдумы проходили в соответствии с Уставом ООН, законными методами и процедурами.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Жители проголосовали за вхождение в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов.

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