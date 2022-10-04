Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Ленобласти

Сопровождающих в автобусе не было

Шесть человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе Ленинградской области. В числе пострадавших - пятеро детей.

Школьный автобус и легковой автомобиль Saab столкнулись около 8 часов утра на повороте перед СНТ Родничок. В автобусе находились дети в возрасте 11 лет, без сопровождающего, сообщили в областном главке МВД "Интерфаксу".

Медики продолжают работу на месте происшествия. Госпитализированы водитель автобуса в состоянии средней тяжести и пятеро детей с легкими травмами.

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