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Шесть человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Ленобласти

10:32
  • вторник
  • 04 октября 2022

Сопровождающих в автобусе не было

Шесть человек пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в Тосненском районе Ленинградской области. В числе пострадавших - пятеро детей.

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Школьный автобус и легковой автомобиль Saab столкнулись около 8 часов утра на повороте перед СНТ Родничок. В автобусе находились дети в возрасте 11 лет, без сопровождающего, сообщили в областном главке МВД "Интерфаксу".

Медики продолжают работу на месте происшествия. Госпитализированы водитель автобуса в состоянии средней тяжести и пятеро детей с легкими травмами.

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