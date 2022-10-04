Совфед ратифицировал договоры о вступлении новых регионов в состав России

Решение принято на пленарном заседании

Совет Федерации вслед за Государственно Думой ратифицировал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

За это решение верхняя палата проголосовала на своем пленарном заседании во вторник, 4 октября.

Ранее Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал верхней палате ратифицировать международные договоры о принятии четырех новых регионов в состав России.

Ратификация договоров в нижней палате парламента прошла накануне, 3 октября. Документы приняты единогласно.

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