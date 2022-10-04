Сотни боевиков ВСУ подготовили в Британии для захвата ЗАЭС

Сейчас спецподразделения учатся форсировать Днепр

Киев не оставил планов захвата Запорожской атомной электростанции. Украинские подразделения прошли специальную подготовку в Великобритании, где отрабатывали нападение на подобные объекты.

"Как минимум четыре-пять групп численностью от 100 до 110 человек прошли подготовку непосредственно в Британии, у британских военных инструкторов с целью захватить атомную станцию. Риск присутствует, он никуда не девается, но нам эти планы известны", - сказал в эфире "Соловьев - Live" член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По данным Рогова, сейчас спецподразделения проводят учения выше по течению Днепра. По меньшей мере трижды прошли маневры по речному десанту и захвату техногенного объекта. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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