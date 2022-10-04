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Лавров указал на слабость позиции Запада

11:41
  • вторник
  • 04 октября 2022

Запад заряжен в своём антироссийском угаре, отметил министр

Свободный характер волеизъявления жителей освобождённых территорий подчеркнул Сергей Лавров. Он выступил перед сенаторами в качестве спецпредставителя президента. Признает ли Запад новый статус этих регионов, для Москвы вопрос непринципиальный, напомнил министр. Большинство стран понимают правоту России.

"Мы видим, насколько заряжен Запад в своём антироссийском угаре, насколько явно, ощущая отсутствие убедительных аргументов своей позиции, он пытается запугать все остальные страны, прежде всего, развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки - угрозами, шантажом требовать от них занять позицию осуждения России. Это лишний раз подчёркивает слабость позиции Запада", - отметил Лавров.

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