Лавров указал на слабость позиции Запада

Запад заряжен в своём антироссийском угаре, отметил министр

Свободный характер волеизъявления жителей освобождённых территорий подчеркнул Сергей Лавров. Он выступил перед сенаторами в качестве спецпредставителя президента. Признает ли Запад новый статус этих регионов, для Москвы вопрос непринципиальный, напомнил министр. Большинство стран понимают правоту России.

"Мы видим, насколько заряжен Запад в своём антироссийском угаре, насколько явно, ощущая отсутствие убедительных аргументов своей позиции, он пытается запугать все остальные страны, прежде всего, развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки - угрозами, шантажом требовать от них занять позицию осуждения России. Это лишний раз подчёркивает слабость позиции Запада", - отметил Лавров.

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