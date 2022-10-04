СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

Будет принято соответствующее решение

Председатель Следственного комитета России (СКО Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сотрудничества генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова со службой безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова выдворили на подконтрольной Украине территорию из-за работы на СБУ. По информации СМИ, Мурашов через мессенджеры передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии. При этом он осознавал, что его действия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

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