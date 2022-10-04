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СК проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ

11:25
  • вторник
  • 04 октября 2022

Будет принято соответствующее решение

Председатель Следственного комитета России (СКО Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сотрудничества генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова со службой безопасности Украины (СБУ).
Гендиректор Запорожской АЭС признался в работе на СБУ

Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова выдворили на подконтрольной Украине территорию из-за работы на СБУ. По информации СМИ, Мурашов через мессенджеры передавал представителям Киева сведения о текущем состоянии дел на предприятии. При этом он осознавал, что его действия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
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