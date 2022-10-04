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Московский суд оштрафовал TikTok на 3 миллиона рублей

11:37
  • вторник
  • 04 октября 2022

Соцсеть отказалась удалить ЛГБТ-пропаганду

TikTok оштрафован на 3 миллиона рублей за пропаганду движения ЛГБТ среди несовершеннолетних. Решение принято на заседании в московском судебном участке мирового судьи №422.

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"Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd по части 2 статьи 13.41 ("Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 миллиона рублей", - приводит решение судьи ТАСС.

Протокол, на основании которого было возбуждено дело, был составлен Роскомнадзором. В нем соцсети указывалось на нарушения законодательства в виде пропаганды ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях.

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