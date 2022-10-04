Зеленский официально закрепил отказ от переговоров с Путиным

Указ вступает в силу со дня публикации
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Указ опубликован на сайте украинского лидера. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Также президент Украины одобрил решение СНБО об обращении страны с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Кроме того, Зеленский рекомендовал Верховной Раде в ускоренном режиме принять законопроекты "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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