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Зеленский официально закрепил отказ от переговоров с Путиным

11:46
  • вторник
  • 04 октября 2022

Указ вступает в силу со дня публикации

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Указ опубликован на сайте украинского лидера. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Также президент Украины одобрил решение СНБО об обращении страны с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Кроме того, Зеленский рекомендовал Верховной Раде в ускоренном режиме принять законопроекты "о надлежащем санкционном и ином реагировании на эскалацию со стороны Российской Федерации".

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