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Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о присоединении к России

12:01
  • вторник
  • 04 октября 2022

Документы подписаны главами республик

Международный договор о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации ратифицировал Народный совет ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Москве. Закон уже подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Совфед ратифицировал договоры о вступлении новых регионов в состав России
Комитет Совфеда поддержал законы о принятии новых регионов в Россию

Аналогичный договор ратифицировал Народный совет ЛНР.

"Народный Совет Луганской Народной Республики ратифицировал договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД ЛНР.

Ранее Совет Федерации вслед за Государственной Думой ратифицировал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Решение было принято на пленарном заседании 4 октября.

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