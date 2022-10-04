В России задержали telegram-шантажистов

Возбуждено дело

МВД России задержало владельцев и администраторов сети telegram-каналов, которая занималась вымогательством денежных средств за неразмещение информации.

Об этом во вторник, 4 октября, сообщила пресс-служба полиции. Расследованием занимались сотрудники управления "К" МВД. Задержаны 50-летний москвич, его сын, а также уроженец Ульяновска.

Как рассказали в ведомстве, преступники создали сеть telegram-каналов, суммарное количество подписчиков которых достигло 900 тысяч человек.

"В указанных каналах целенаправленно и синхронно публиковались заказные материалы, в которых содержалась заведомо ложная и дискредитирующая информация в отношении топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса", - говорится в пресс-релизе.

За удаление лживых материалов владельцы площадок предлагали перевести им крупные денежные суммы на анонимные платежные средства (криптокошельки).

"Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", - уточнили в ведомстве.

Полиция завела дело по статье "Вымогательство". В настоящее время злоумышленники арестованы.

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