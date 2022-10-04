В России с коронавирусом госпитализировали 3038 человек

Скончались 107 пациентов

За сутки в России госпитализированы 3038 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 21687 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 45437 человек, скончались 107 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1442 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 236. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1763 человека, в Московской области – 495.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21094872 случая заболевания, зарегистрировано 387666 летальных исходов.

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