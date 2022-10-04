Появились подробности задержания интернет-шантажистов

Создатели и администраторы каналов прибегали к вымогательству

Сотрудники МВД раскрыли преступную сеть интернет-шантажистов, которые вымогали крупные суммы. Задержаны несколько человек - в том числе владельцы телеграм-каналов. Они размещали и распространяли в сети ложную информацию о бизнесменах. За удаление данных требовали деньги.

Выследили на улице и молниеносно задержали. Сотрудники ФСБ надевают наручники на "политолога". Если говорить точнее: фигуранты уголовного дела - владельцы и администраторы популярных телеграм-каналов. На политическую тематику. Поэтому и себя они называли так важно.

Суммарная аудитория телеграм-каналов, которые создали и вели эти люди, чуть менее миллиона человек. Ни для кого не секрет - чем больше подписчиков, тем больше денег может приносить контент. В том числе за счёт рекламных статей.

Судя по найденным в квартирах задержанных пачкам долларов и евро, каналы приносили неплохую прибыль. Согласно материалам уголовного дела, отчасти потому, что создатели и администраторы прибегали к обычному вымогательству. По этой статье возбуждено уголовное дело. Печатали выдуманные статьи про видных бизнесменов и политиков.

Среди задержанных: 50-летний мужчина, его сын и ещё житель Ульяновска. В полиции фамилии задержанных не разглашают.

Фигуранты этого уголовного дела уже арестованы судом. И оно отнюдь не первое. Ранее, в августе, в СИЗО отправили троих администраторов телеграм-каналов, которые по аналогичной схеме требовали от топ-менеджера одного из российских банков более миллиона рублей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"