ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились подробности задержания интернет-шантажистов

14:57
  • вторник
  • 04 октября 2022

Создатели и администраторы каналов прибегали к вымогательству

Сотрудники МВД раскрыли преступную сеть интернет-шантажистов, которые вымогали крупные суммы. Задержаны несколько человек - в том числе владельцы телеграм-каналов. Они размещали и распространяли в сети ложную информацию о бизнесменах. За удаление данных требовали деньги.
В России задержали telegram-шантажистов

Выследили на улице и молниеносно задержали. Сотрудники ФСБ надевают наручники на "политолога". Если говорить точнее: фигуранты уголовного дела - владельцы и администраторы популярных телеграм-каналов. На политическую тематику. Поэтому и себя они называли так важно.

Суммарная аудитория телеграм-каналов, которые создали и вели эти люди, чуть менее миллиона человек. Ни для кого не секрет - чем больше подписчиков, тем больше денег может приносить контент. В том числе за счёт рекламных статей.

Судя по найденным в квартирах задержанных пачкам долларов и евро, каналы приносили неплохую прибыль. Согласно материалам уголовного дела, отчасти потому, что создатели и администраторы прибегали к обычному вымогательству. По этой статье возбуждено уголовное дело. Печатали выдуманные статьи про видных бизнесменов и политиков.

Среди задержанных: 50-летний мужчина, его сын и ещё житель Ульяновска. В полиции фамилии задержанных не разглашают.

Фигуранты этого уголовного дела уже арестованы судом. И оно отнюдь не первое. Ранее, в августе, в СИЗО отправили троих администраторов телеграм-каналов, которые по аналогичной схеме требовали от топ-менеджера одного из российских банков более миллиона рублей.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Задержание интернет-шантажистов
Задержание интернет-шантажистов
Задержанный интернет-шантажист
Задержанный интернет-шантажист
Ноутбук
Ноутбук
Задержанный интернет-шантажист
Задержанный интернет-шантажист
Изъятые деньги
Изъятые деньги
Задержанный интернет-шантажист
Задержанный интернет-шантажист
Задержание интернет-шантажистов
Задержание интернет-шантажистов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.