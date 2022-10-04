Собянин открыл после капремонта педиатрический корпус Морозовской больницы

Там завершена масштабная реконструкция

Педиатрический корпус Морозовской больницы после капитального ремонта сможет принимать не менее 15 тысяч маленьких пациентов ежегодно. Об этом во вторник заявил Сергей Собянин.

Мэр Москвы оценил результат масштабной реконструкции семиэтажного здания, в котором под одной крышей собраны 9 лечебных отделений, оснащенных ультрасовременным оборудованием. Посетителям теперь не придется бегать по разным адресам. Так, мощности модернизированного корпуса позволят обеспечить лечение полного цикла для детей, перенесших трансплантацию костного мозга, сообщает "ТВ Центр".

"Морозовская больница имеет для Москвы ключевое значение. Почти каждый четвертый ребенок получает медицинскую помощь здесь. И ввод этого корпуса еще больше увеличит возможности. И можно сказать, что Морозовская детская больница на сегодня - самая большая и самая современная в России", - заявил Собянин.

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