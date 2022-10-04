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В Москве презентовали маршрут "От учителя к ученому. Дорогами гражданственности"

14:51
  • вторник
  • 04 октября 2022

Участники проекта отправятся в разные регионы России

Уникальная возможность для молодых специалистов-гуманитариев. В Москве во вторник презентовали маршрут Всероссийской просветительской экспедиции "От учителя к ученому. Дорогами гражданственности".

Участники проекта, среди которых историки, журналисты, политологи, отправятся в самые разные регионы страны, в том числе Донбасс, изучать авторские практики и методики лучших педагогов, занимающихся гражданско-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Итогом экспедиции, которая состоится в следующем году, станет создание энциклопедии, в которую включат новаторский опыт ведущих российских учителей.

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