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В центре Москвы открылась выставка, посвященная Камчатке

14:59
  • вторник
  • 04 октября 2022

Она познакомит с природой полуострова

Уникальная 3D-экспозиция с впечатляющими ландшафтами и сюжетами из жизни диких животных. В ГУМе на Красной площади открылась выставка "Камчатка - твоё невероятное приключение", сообщает "ТВ Центр".

Она посвящена 15-летию края, её цель - познакомить жителей и гостей столицы с загадочной природой полуострова и вдохновить их на путешествие, которое может стать незабываемым событием для каждого.

На фотокартинах запечатлены вулканы, гейзеры, а также живые символы Камчатки - бурые медведи, северные олени, лососи.

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