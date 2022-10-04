В Москве растет популярность сервиса "По пути"

Он работает уже год

Из поселений Новой Москвы до метро и МЦД. Сервису "По пути" исполнился год. За это время 50 комфортных автобусов перевезли больше полумиллиона пассажиров. В салоне - телевизор, USB-зарядки, система климат-контроля и откидные столики. Как всё работает? И какие планы развития?

Дмитрий работает на линии сервиса "По пути" с её открытия. Признаётся, сначала думал - спросом услуга пользоваться не будет. Однако только за год больше полумиллиона перевезённых пассажиров. Это около двух тысяч человек в день. Для водителя главное, что он не привязан к какому-то конкретному маршруту. Всегда есть возможность самому выбирать, как ехать до места назначения.

"По пути" - сервис перевозок по требованию. То есть машина заказывается через приложение, но приезжает не такси, а городской автобус. Стоимость проезда, как и во всём общественном транспорте Москвы – 51 рубль. Оплата банковской картой после считывания QR-кода мобильным телефоном. Андрей пользуется сервисом ежедневно со дня запуска. Теперь, чтобы доехать до места учёбы, у него уходит вдвое меньше времени, чем раньше.

"Сервис очень удобный, цена демократичная. И поскольку тут автобусы почти не ездят, это очень удобный вариант. Раньше либо заставлял родителей меня подвозить до метро, либо на автобусе ездил, или на маршрутке, которая с номером автобуса", - рассказал Андрей.

Сервис работает в пяти поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов. То есть там, где запускать полноценный автобусный маршрут нецелесообразно, но перевозить жителей всё равно надо. Например, в частном секторе.

"С 15 мая мы перешли полностью на российское ПО. Оно позволяет более полно учитывать нашу местную российскую картографию, оперативнее настраивать алгоритмы под особенность перевозок в городе Москве и, конечно, обладает более высокой степенью защиты от внешних несанкционированных воздействий, попросту от кибератак", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

Из поселений транспорт довозит жителей до метро "Прокшино", МЦД "Силикатная", "Щербинка" и обратно. Однако вскоре сеть расширится. До конца этого года планируется запустить сервис в инновационном центре "Сколково". Кроме того, появится возможность заказывать автобус до учебных заведений, больниц и поликлиник, МФЦ, школ и детских садов.

Илья Данильцев, Сергей Долгих и Руслан Кадыров, "ТВ Центр".

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