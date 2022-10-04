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После обрушения плитки с фасада дома в Москве возбуждено дело

15:05
  • вторник
  • 04 октября 2022

Инцидентом заинтересовались в СК

По факту травмирования двух школьниц на Ткацкой улице в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне днём девочки 16 и 17 лет проходили мимо одного из зданий. Неожиданно сверху на них начали падать куски плитки. С травмами школьниц доставили в больницу.

В здании, судя по вывеске, располагается банк. Там идет ремонт фасада. При этом ограждение выставлено не было. Оно появилось только сегодня - даже с предупреждающей табличкой. Правда, информирует она об опасности падения снега и сосулек. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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