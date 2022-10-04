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"Генеральная репетиция": в Третьяковке открылась выставка к 150-летию Дягилева

15:07
  • вторник
  • 04 октября 2022

Представлены сотни раритетов

Во вторник в Третьяковке открылась, пожалуй, самая ожидаемая выставка осени. "Дягилев. Генеральная репетиция". Великий импресарио и антрепренёр, человек с тончайшим художественным вкусом и фантастическим чутьём! Его знаменитые "Русские балеты" буквально перевернули театральный мир не только в России, но и за рубежом. В каких костюмах блистали самые первые танцовщики? И что галерея репетирует сейчас?

Подробности – в репортаже Ольги Стрельцовой

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