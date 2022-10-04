Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в СВО

НАТО наращивает военные силы у границ страны

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине. Это подтвердил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер пояснил, что цель Минска, во-первых - не допустить распространения конфликта на территорию Белоруссии. Во-вторых, не допустить нанесения удара по белорусской территории под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Лукашенко сообщил, что Польша и Литва наращивают военные силы у белорусских границ. В сопредельных с Белоруссией странах находится группировка НАТО примерной численностью 25 тысяч человек. При этом президент напомнил о своем обещании: с белорусской территории в спину русским стрелять никто не будет, передает БелТА.

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