ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония высылает сотрудника российского генконсульства в Саппоро

12:59
  • вторник
  • 04 октября 2022

Это ответ на высылку консула во Владивостоке

Власти Японии приняли решение выслать сотрудника Генконсульства России в Саппоро (префектура Хоккайдо).

Эта мера стала ответом на задержание и последующую высылку японского консула во Владивостоке, пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на заявление МИД.

Российский дипломат должен покинуть Японию в течение 10 дней.

Ранее стало известно, что консула японского Генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори задержали за получение сведений ограниченного распространения. Данные касались некоторых аспектов сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влияния санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Японская сторона все обвинения отрицает.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Генконсульство России в Японии
Генконсульство России в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.