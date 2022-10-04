Япония высылает сотрудника российского генконсульства в Саппоро

Это ответ на высылку консула во Владивостоке
Власти Японии приняли решение выслать сотрудника Генконсульства России в Саппоро (префектура Хоккайдо).
Эта мера стала ответом на задержание и последующую высылку японского консула во Владивостоке, пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на заявление МИД.
Российский дипломат должен покинуть Японию в течение 10 дней.
Ранее стало известно, что консула японского Генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори задержали за получение сведений ограниченного распространения. Данные касались некоторых аспектов сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влияния санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Японская сторона все обвинения отрицает.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"