Япония высылает сотрудника российского генконсульства в Саппоро

Это ответ на высылку консула во Владивостоке

Власти Японии приняли решение выслать сотрудника Генконсульства России в Саппоро (префектура Хоккайдо).

Эта мера стала ответом на задержание и последующую высылку японского консула во Владивостоке, пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на заявление МИД.

Российский дипломат должен покинуть Японию в течение 10 дней.

Ранее стало известно, что консула японского Генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори задержали за получение сведений ограниченного распространения. Данные касались некоторых аспектов сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влияния санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Японская сторона все обвинения отрицает.

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