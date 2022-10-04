В ДНР заявили о стабилизации линии фронта на Краснолиманском направлении

ВСУ отступают из Артемовска

Линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется.

Об этом во вторник, 4 октября, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Союзные войска намерены в скором времени освободить Красный Лиман.

По его словам, позиции союзный войск укрепляются, на отдельных направлениях происходит отступление украинских военных из Артемовска.

Также союзные силы выстраивают серьезную линию обороны в районе города Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

1 октября Минобороны России заявило об отводе войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения. Наши войска отошли на более выгодные рубежи.

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