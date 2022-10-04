Петербургский военком приравнял службу в армии к военному опыту

А также обучение на военной кафедре

Военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что военная служба и обучение на военной кафедре приравнивается к военному опыту.

"Наличие военного опыта - это знания и учения, полученные не только непосредственно во время боевых действий, но и при срочной службу и во время военной кафедры", - заявил Качковский, слова которого приводит "КП".

Он также рассказал, что в данный момент в рамках частичной мобилизации призывают граждан первого разряда – это солдаты до 35 лет, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет и старшие офицеры до 65. При этом это не означает, что людей старше 35 лет со вторым разрядом, не могут призвать.

Качковский также отметил, что призвать могут и тех, кто не служил вовсе. Пока, по словам военкома, таких граждан стараются не мобилизовать.

29 сентября Владимир Путин заявил, что под частичную мобилизацию в первую очередь попадают резервисты, которые служили в Вооруженных силах и имеют необходимую военно-учетную специальность и "соответствующий опыт".

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