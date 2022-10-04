Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Награду получили трое ученых

Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспе, американец Джон Ф. Клаузер и австриец Антон Цайлингер.

Об этом во вторник, 4 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Они удостоились награды за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Накануне Нобелевскую премию по медицине получил швед Сванте Пяэбо за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов (приматов) и эволюции человека.

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