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В ВС России прибыли более 200 тысяч мобилизованных

13:16
  • вторник
  • 04 октября 2022

Обучение проходит на 80 полигонах

Ряды Вооруженных сил России благодаря частичной мобилизации на сегодняшний день пополнили 200 тысяч человек, сообщил Сергей Шойгу. Глава Минобороны отметил, что обучение мобилизованных проходит на 80 полигонах.

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"В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Министр отметил, что обучение личного состава сформированных подразделений проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Мобилизованных назначают на воинские должности, обеспечивают необходимыми комплектами одежды и другим имуществом.

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