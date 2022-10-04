ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: инициатива Маска лишила многих сна

13:32
  • вторник
  • 04 октября 2022

Бизнесмен ищет выход, в отличие от дипломатов

Твит американского предпринимателя Илона Маска об итогах конфликта России и Украины заслуживает внимания.
Медведев призвал присвоить Маску внеочередное офицерское звание

Об этом во вторник, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов.

Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, Прибалтике. В первую очередь не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. Но это позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути к мирному выходу", - сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия с самого начала была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров.

Ранее Маск перечислил в соцсетях четыре пункта "украинско-российского мира".  В частности, план бизнесмена предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН". Кроме того, по мнению Маска, Крым останется "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" - с гарантиями водоснабжения полуострова. Четвертый пункт - нейтральный статус Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.