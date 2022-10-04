Песков: инициатива Маска лишила многих сна

Бизнесмен ищет выход, в отличие от дипломатов

Твит американского предпринимателя Илона Маска об итогах конфликта России и Украины заслуживает внимания.

Об этом во вторник, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ищет пути мирного выхода по ситуации вокруг Украины, в отличие от многих профессиональных дипломатов.

Мы, конечно, заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, на Украине, в Польше, Прибалтике. В первую очередь не дала спать ботам, которые так активно принимали участие в голосовании. Но это позитивно, что такой человек, как Маск, ищет пути к мирному выходу", - сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия с самого начала была за то, чтобы ее условия были выполнены путем переговоров.

Ранее Маск перечислил в соцсетях четыре пункта "украинско-российского мира". В частности, план бизнесмена предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН". Кроме того, по мнению Маска, Крым останется "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)" - с гарантиями водоснабжения полуострова. Четвертый пункт - нейтральный статус Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"