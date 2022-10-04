Путин пригласил главу Мали на саммит в Петербург

Стороны провели телефонный разговор
Владимир Путин и президент переходного периода республики Мали Ассими Гойта обсудили по телефону российскую инициативу о безвозмездной передаче удобрений нуждающимся странам.
Европа блокирует суда из-за незаконных ограничений. Провести разговор предложила малийская сторона. Лидеры затронули и вопросы безопасности - решили укреплять двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, сообщает "ТВ Центр".
Путин пригласил Гойту на саммит Россия-Африка. Он пройдёт летом следующего года в Санкт-Петербурге.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"