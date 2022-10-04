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Шойгу приказал отправлять в район боев только подготовленных военнослужащих

13:46
  • вторник
  • 04 октября 2022

Новые подразделения будут применять совместно с опытными отрядами

Призванных в рамках частичной мобилизации новобранцев надо как можно скорее адаптировать к боевой обстановке. С ними будут проводить дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", - заявил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Глава Минобороны приказал применять новые подразделения только с опытными частями, которые уже участвуют в специальной военной операции.

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