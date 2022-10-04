Шойгу приказал отправлять в район боев только подготовленных военнослужащих

Новые подразделения будут применять совместно с опытными отрядами
Призванных в рамках частичной мобилизации новобранцев надо как можно скорее адаптировать к боевой обстановке. С ними будут проводить дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", - заявил Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Глава Минобороны приказал применять новые подразделения только с опытными частями, которые уже участвуют в специальной военной операции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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