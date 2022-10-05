Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Раки задумаются о домашнем уюте, а Скорпионы внезапно проявят интерес к любовной магии

Овны

Вы сможете сегодня рассчитывать на помощь женского пола. От подруг и приятельниц придет поддержка, участие, веселое общение и отличное настроение.

Тельцы

Привлекательный внешний вид или дипломатические способности выручат вас. Начальство сменит гнев на милость, коллеги или клиенты простят вам мелкие грешки.

Близнецы

Вам повезет в любви, творчестве и всех делах, связанных с детьми. Фильмы, книги, спектакли, музыка доставят удовольствие - найдите время порадовать себя.

Раки

Сегодняшний день принесет вам идеи о домашнем уюте. Это удачный момент для покупки интерьерных картин и красивых безделушек, книг, музыкальных инструментов. А кто-то решит утеплиться и даже приобретет ковер.

Львы

Представители знака, желающие объясниться в любви, найдут сегодня нужные слова. Писателям хорошо дадутся любовные сцены, а блогерам - рассказы о своих чувствах.

Девы

Звездный час для представителей знака, связанных с бьюти-индустрией, - вас ждет финансовая удача. Остальные могут рассчитывать на скидку при покупке косметики или в салоне красоты.

Весы

Ваш знак сегодня согреют сразу две самые миролюбивые планеты - Луна и Венера. Женщины сегодня будут просто неотразимы, а мужчины обходительны.

Скорпионы

В такие дни, как сегодняшний, часто возникают тайные романы и интрижки на стороне. У вас также может появиться интерес к любовной магии. Только не заигрывайтесь!

Стрельцы

Вы будете немного взволнованы новостями или приглашением на свадьбу, день рождения или концерт. В целом вас ждет приятный день и теплое общение.

Козероги

День, когда нужно действовать не в лоб, а мягко и дипломатично. Ваша приветливость, умение замечать в людях хорошее принесут неплохие дивиденды.

Водолеи

Потребность в поддержке и даже нежности подтолкнет вас к романтическим поступкам. Это поможет найти свою половинку или сблизит вас с партнером.

Рыбы

Вас ждут небольшие приятные мелочи - подарок к покупке, скидка, комплимент от незнакомого человека. Не забудьте выразить благодарность!

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