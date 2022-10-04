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Более 130 горняков эвакуировали из-за пожара на кузбасской шахте

14:05
  • вторник
  • 04 октября 2022

10 горняков остаются под землей

В Кемеровской области на шахте "Ерунаковская-8" произошел пожар.

На поверхность эвакуировали более 130 горняков, под землей находятся еще более ста человек. На месте работают экстренные службы, пишет ТАСС. Информации о пострадавших нет.

"По состоянию на 17:40 (13:40 мск – прим. ред.) не выведено 10 человек. Видимого возгорания не обнаружено. Обстановка стабильная", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание химического реагента.

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