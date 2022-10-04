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Посол России выразил протест японской стороне

14:14
  • вторник
  • 04 октября 2022

В связи с "неадекватным и произвольным решением"

Посол России в Токио Михаил Галузин выразил японской стороне протест, сообщается в Telegram дипмиссии.

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"В ходе встречи 4 октября с.г. с первым заместителем министра иностранных дел Японии Т.Мори посол России в Токио М.Ю.Галузин выразил решительный протест в связи с неадекватным и произвольным решением японской стороны об объявлении", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что Галузин "указал на беспочвенность проведения японской стороной параллелей между данным шагом и недавней высылкой из России консула генерального консульства Японии во Владивостоке".

Дипломат Мотоки Тацунори был задержан ФСБ во Владивостоке 26 сентября за сбор секретных сведений. Его поймали с поличным. Японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, самого консула обязали в течение 48 часов покинуть Россию.

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