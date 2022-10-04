Украина разорвала договор с Россией по рыболовству в Азовском море

Соглашение действовало с 1993 года

Кабмин Украины сообщил о прекращении действия соглашения с Россией по вопросам рыболовства в Азовском море.

Как отмечается в сообщении, Госрыбагентство давно собиралось разорвать договор, но "бюрократические препятствия и комплекс международных договоров не позволяли реализовать подобные намерения без негативных последствий для экономики".

"Сейчас фактическая точка, поставленная во взаимоотношениях между Украиной и Российской Федерацией по вопросам рыболовства, закреплена юридически", - добавили в кабмине.

Соглашение действовало с 1993 года. Оно регулировало обеспечение рационального использования водных биоресурсов бассейна Азовского моря.

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