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В Удмуртии заявили о завершении первого этапа мобилизации

14:12
  • вторник
  • 04 октября 2022

Прорабатываются варианты поддержки для каждой семьи мобилизованного

Первый этап частичной мобилизации в Удмуртии успешно завершен. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов.

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"Мы успешно выполнили все задачи первого этапа мобилизации. Мы смогли выявить возможные сложности и проработать их. Сейчас наша задача и задача глав городов и районов - лично вовлекаться в каждый случай", - цитирует главу республики его пресс-служба.

Бречалов потребовал, чтобы руководители на местах имели полную информацию обо всех мобилизованных - вплоть до состава семьи и ее потребностей. В республике уже прорабатываются варианты поддержки для каждой семьи. Кроме того, подключаются добровольцы, которые будут помогать по хозяйству и оказывать психологическую поддержку, передает РИА Новости.

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