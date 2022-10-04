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Минтруд: участники спецоперации могут вносить посильные платежи

14:38
  • вторник
  • 04 октября 2022

Прервать кредитные каникулы можно в любое время, уведомив об этом кредитора

Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что участники специальной военной операции могут вносить посильные платежи по кредитам во время кредитных каникул.

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"Можно не перерывать кредитные каникулы, но одновременно вносить посильные платежи, и это позволит снизить размер основного долга и в дальнейшем, после завершения кредитных каникул, средства на уплату процентов потребуется меньше", - цитирует замглавы ведомства РИА Новости.

Баталина при этом уточнила, что прервать кредитные каникулы можно в любое время, уведомив об этом кредитора.

"Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы", - объяснила она.

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