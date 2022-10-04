Путин разрешил срочникам заключать контракт о службе в ФСБ

Указ подписан
Президент России Владимир Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ России.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, заключить контракт смогут как мужчины, пребывающие в запасе, так и не пребывающие там, но получившие высшее или среднее профессиональное образование.
Также в этом списке есть солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на военную службу по контракту.
30 сентября Путин подписал указ о военном призыве. В этом году он начнется 1 ноября. На службу призовут 120 тысяч человек.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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