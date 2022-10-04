Глава "Роскосмоса" рассказал о высадке российских космонавтов на Луне

Лунная программа России активно готовится

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году. "

"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - приводит слова Борисова РИА Новости.

Ранее глава госкорпорации сообщил Владимиру Путину, что после 2024 года Россия покинет проект МКС. При этом все обязательства перед партнерами будут выполнены.

Российская орбитальная станция же должна быть открыта для международных исследований.

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