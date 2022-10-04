В Балашихе задержали обманувшую пенсионерку "колдунью"

Мошенница попала на камеры наблюдения

В Балашихе задержали "колдунью", которая во время обряда украла у клиентки миллион рублей. Мошенница подошла к пожилой женщине на улице. И начала уверять, что на неё и сына наложено проклятье. Однако помочь беде можно.

Напуганная пенсионерка пригласила незнакомку домой. Подходя к подъезду, мошенница закрыла лицо рукой. Явно зная, что там есть видеокамеры. Правда, не смогла предвидеть, что наблюдение установлено и у лифтов.

В квартире злоумышленница заявила, что для проведения обряда необходимо завернуть крупную сумму в салфетку. И не трогать до утра. Когда аферистка ушла, пенсионерка обнаружила в свёртке вместо своих денег бумагу. Нашли мошенницу быстро. Ею оказалась 60-летняя приезжая из Архангельской области, ранее судимая за аналогичные аферы.

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