ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Балашихе задержали обманувшую пенсионерку "колдунью"

15:04
  • вторник
  • 04 октября 2022

Мошенница попала на камеры наблюдения

В Балашихе задержали "колдунью", которая во время обряда украла у клиентки миллион рублей. Мошенница подошла к пожилой женщине на улице. И начала уверять, что на неё и сына наложено проклятье. Однако помочь беде можно.

Напуганная пенсионерка пригласила незнакомку домой. Подходя к подъезду, мошенница закрыла лицо рукой. Явно зная, что там есть видеокамеры. Правда, не смогла предвидеть, что наблюдение установлено и у лифтов.

В квартире злоумышленница заявила, что для проведения обряда необходимо завернуть крупную сумму в салфетку. И не трогать до утра. Когда аферистка ушла, пенсионерка обнаружила в свёртке вместо своих денег бумагу. Нашли мошенницу быстро. Ею оказалась 60-летняя приезжая из Архангельской области, ранее судимая за аналогичные аферы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Гадалка
Гадалка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.