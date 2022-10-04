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Евросоюз призвал Сербию ввести санкции

14:40
  • вторник
  • 04 октября 2022

Ранее Белград неоднократно отказывался это делать

Администрация сербского президента Александра Вучича сообщила, что глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре призвал власти страны ввести санкции в отношении России.

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"Посол Жофре повторил позицию Брюсселя по вопросу согласования внешней политики Сербии с повесткой ЕС и введением санкций в отношении России, а также выразил готовность сотрудничать с нашей страной по решению открытых вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего прогресса Сербии на пути евроинтеграции", - цитирует сообщение РИА Новости.

В администрации добавили, что Вучич поблагодарил Еврокомиссию за поддержку в строительстве энергетической инфраструктуры. Ранее он заявил, что со стороны Сербии в адрес России "до сих пор не было никаких санкций и, надеюсь, не будет".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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