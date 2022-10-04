Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных средств

Был организован мониторинг

Росздравнадзор отреагировал в Telegram на появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России якобы наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств.

В ведомстве подчеркнули, что был организован "мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции в аптечные организации".

"Необходимо отметить, что обеспечение медицинских организаций этими изделиями ведется централизованно, их дефицита не отмечается. Ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора", - также сказано в сообщении.

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