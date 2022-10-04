ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оживленный трафик натовских самолетов зафиксирован у границ Украины

15:02
  • вторник
  • 04 октября 2022

Воздушные суда альянса летят на польский аэродром Жешув

Поток самолетов НАТО зафиксирован на польском аэродроме Жешув. Воздушные суда альянса одно за другим прибывают в город, расположенный вблизи украинской границы, сообщает  "Лента.ру" со ссылкой на портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Болгария отказалась подписать декларацию о вступлении Украины в НАТО
В Кремле отреагировали на попытки Киева вступить в НАТО

По информации наблюдателей, 29 сентября в Жешув из американского города Колумбус прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, выполняющей перевозки по заказу Минобороны США. 30 сентября в районе аэродрома замечен транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС, а из Польши во французский Марсель вылетел зарегистрированный на Украине Ан-124 "Руслан".

На следующий день полеты продолжились: с Жешува в чешскую Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине. 2 октября на польский аэродром с авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон прибыл Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker. Из ирландского аэропорта Шеннон, который использует правительство США, прибыл Boeing 767, а с испано-американской базы Рота прибыл военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Также сообщается о возросшей активности самолетов-шпионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ВВС сил НАТО
ВВС сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.