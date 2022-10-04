Оживленный трафик натовских самолетов зафиксирован у границ Украины

Воздушные суда альянса летят на польский аэродром Жешув

Поток самолетов НАТО зафиксирован на польском аэродроме Жешув. Воздушные суда альянса одно за другим прибывают в город, расположенный вблизи украинской границы, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По информации наблюдателей, 29 сентября в Жешув из американского города Колумбус прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, выполняющей перевозки по заказу Минобороны США. 30 сентября в районе аэродрома замечен транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС, а из Польши во французский Марсель вылетел зарегистрированный на Украине Ан-124 "Руслан".

На следующий день полеты продолжились: с Жешува в чешскую Прагу вылетел американский вертолет Bell 429, также зарегистрированный на Украине. 2 октября на польский аэродром с авиабазы ВВС Великобритании Брайз Нортон прибыл Airbus A330-243 авиакомпании AirTanker. Из ирландского аэропорта Шеннон, который использует правительство США, прибыл Boeing 767, а с испано-американской базы Рота прибыл военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules. Также сообщается о возросшей активности самолетов-шпионов.

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