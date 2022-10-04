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Псковский губернатор рассказал об очередях на выезд из России

15:17
  • вторник
  • 04 октября 2022

По словам Ведерникова, ситуация непростая

Из выезжающих из России людей сформировались очереди на границе в Псковской области. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал псковский губернатор Михаил Ведерников.
Ростуризм: дополнительных ограничений на выезд за границу не вводилось

Глава региона отметил в своем Telegram-канале, что ситуация сложилась непростая — "поток большой, люди разные". Среди выезжающих из страны много граждан Украины, а также есть россияне призывного возраста. При этом в числе пытающихся покинуть Россия "есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары", рассказал Ведерников.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что на границе развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены необходимые санитарные условия. Также поручено организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, установить палатки для защиты от непогоды и пункты обогрева.

Однако тем, кто хочет выехать из России, Ведерников посоветовал выбирать менее загруженные маршруты.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что сейчас не время вводить новый "железный занавес", поэтому "решения относительно закрытия границ никто, разумеется, принимать не будет". Что касается уклонистов, на них будут воздействовать при помощи имеющихся правовых рычагов, отметил парламентарий.

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