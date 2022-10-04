Белоруссия объявила о подготовке членов НАТО к войне

В белорусском Минобороны рассказали о подтверждающих это данных

Белоруссия не может оставлять без внимания агрессивную политику НАТО и соседних стран. Такое заявление во вторник, 4 октября, сделал белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел 4 октября совещание с силовым блоком по вопросам военной безопасности, в ходе которого обсуждались различные варианты развития событий, а также меры реагирования на складывающуюся ситуацию.

Хренин подчеркнул, что обстановка сложная, "уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны".

По словам главы Минобороны Белоруссии, соседние государства и члены НАТО, прикрываясь мнимой "угрозой с Востока", "готовят свою инфраструктуру, готовят свои войска" к войне. Хренин отметил, что Минск располагает конкретными данными, "исходя из этого и вырабатываем конкретные и адекватные меры реагирования", сообщает агентство "БелТА".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и их партнеры по Североатлантическому альянсу готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.

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