ВС России нанесли массированный удар по частям ВСУ под Красным Лиманом

Уничтожено более 200 боевиков

Массированный огневой удар нанесли ракетчики и артиллеристы ВС России по частям ВСУ под Красным Лиманом и на Лисичанском направлении. Уничтожено более 200 боевиков, сообщил официальныый представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники", - заявил Конашенков на брифинге.

Также в Минобороны сообщили о ракетном ударе по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка, на Лисичанском направлении. Ликвидировано около 90 военнослужащих, три танка и шесть бронемашин.

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