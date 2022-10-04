ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу поручил дать исчерпывающие разъяснения по отсрочкам

15:28
  • вторник
  • 04 октября 2022

Генштаб также должен в полном объеме обеспечить мобилизованных необходимым вещевым имуществом

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек, сообщила пресс-служба ведомства.

Задача - слаживание: как мобилизованных готовят для участия в СВО
В ВС России прибыли более 200 тысяч мобилизованных

"Прежде всего это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и по­лучающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в сообщении.

Также разъяснения касаются среди прочего работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организациях в области информационных технологий, системообразующих организа­циях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах.

Кроме того, Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом.

С 24 февраля Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Обозначенная президентом Владимиром Путиным цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.