Шойгу поручил дать исчерпывающие разъяснения по отсрочкам

Генштаб также должен в полном объеме обеспечить мобилизованных необходимым вещевым имуществом

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек, сообщила пресс-служба ведомства.

"Прежде всего это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и по­лучающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в сообщении.

Также разъяснения касаются среди прочего работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организациях в области информационных технологий, системообразующих организа­циях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах.

Кроме того, Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом.

С 24 февраля Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Обозначенная президентом Владимиром Путиным цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Мобилизованы будут граждане, отслужившие в армии, а также имеющие необходимую ВС специальность и боевой опыт.

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