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ВКС России уничтожили штаб воздушного командования Украины

15:51
  • вторник
  • 04 октября 2022

Разрушены цеха ремонта украинской авиатехники в Запорожье

Штаб воздушного командования Украины уничтожили ВКС России в Днепропетровске. Ракетчики ударом по заводу в Запорожье разрушили цеха ремонта авиатехники, сообщили в Минобороны.

ВКС и артиллерия уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР
ВКС России уничтожили украинские цеха по сборке ракет под Днепропетровском

"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ", - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские ракетчики ликвидировали склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье, а также цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". По данным Минобороны, уничтожено два украинских боевых вертолета Ми-24 и более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня "HIMARS".

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