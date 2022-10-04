ВКС России уничтожили штаб воздушного командования Украины

Разрушены цеха ремонта украинской авиатехники в Запорожье

Штаб воздушного командования Украины уничтожили ВКС России в Днепропетровске. Ракетчики ударом по заводу в Запорожье разрушили цеха ремонта авиатехники, сообщили в Минобороны.

"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ", - заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российские ракетчики ликвидировали склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье, а также цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич". По данным Минобороны, уничтожено два украинских боевых вертолета Ми-24 и более 15-ти тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня "HIMARS".

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