Брюссель допустил отключение электричества в странах ЕС зимой

Вероятны различные сценарии, отметили в ЕК

Еврокомиссия готовится к различным сценариям, в том числе предполагающим отключение электричества в странах ЕС предстоящей зимой. Об этом во вторник, 4 октября, рассказал европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

По словам чиновника, если в результате "небольшого инцидента, например, отключения электричества" пострадает только одна или небольшое количество стран-членов ЕС, другие страны Евросоюза смогут через ЕК поставить генераторы электроэнергии, как во время стихийных бедствий.

Если пострадает большое количество стран, Брюссель сможет удовлетворить спрос на электроэнергию из своего стратегического резерва, заверил Ленарчич.

Представитель Еврокомиссии заявил, что организовать такую помощь можно достаточно быстро, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИДа Венгрии Петер Сийярто заявил, что некоторые европейские страны не смогут пережить зиму без российского газа. В частности, во Франции уже решено продлить каникулы в вузах, которые пытаются сэкономить на отоплении. В Эстонии скупают электрогенераторы и готовятся к возможным отключениям канализации из-за перебоев с электричеством.

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