Киев арестовал активы россиян и белорусов на 1,2 млрд долларов

Украинские власти рассчитывают использовать замороженные активы на свое усмотрение

Украинские власти с февраля 2022 года арестовали активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 млрд гривен (около 1,2 млрд долларов). Такое заявление во вторник, 4 октября, сделало Бюро экономической безопасности Украины.

В частности, арестованы вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 млрд гривен (около 500 млн долларов), активы финансовых учреждений на 12,8 млрд гривен (около 350 млн долларов).

Под арест попали также активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 млрд гривен (около 54 млн долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 млрд гривен (около 35 млн долларов), сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с инициативой использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако далеко не все одобряют эту идею. В частности, власти Швейцарии выступили против реализации предложения Зеленского.

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