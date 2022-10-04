Финляндия не выдала разрешения на экспорт заказанного "Норникелем" ледокола

Портом приписки ледокола должен был стать Мурманск

Власти Финляндии отказали судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy в разрешении на экспорт заказанного российской горно-металлургической компанией "Норильский никель" ледокола, передает "Интерфакс".

Сдача судна была намечена на 2025 год.

Как уточнил гендиректор Helsinki Shipyard Ким Салми, уже было проделано планирование работ и закупок, а также - модельные испытания.

Портом приписки ледокола должен был стать Мурманск. Эксплуатировать его предполагалось в России в районе реки Енисей и Енисейского залива, а также в Карском море.

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