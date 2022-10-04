ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия не выдала разрешения на экспорт заказанного "Норникелем" ледокола

16:08
  • вторник
  • 04 октября 2022

Портом приписки ледокола должен был стать Мурманск

Власти Финляндии отказали судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy в разрешении на экспорт заказанного российской горно-металлургической компанией "Норильский никель" ледокола, передает "Интерфакс".

Финляндия закрыла границу для российских туристов
Лавров рассказал о последствиях появления баз НАТО в Финляндии и Швеции

Сдача судна была намечена на 2025 год.

Как уточнил гендиректор Helsinki Shipyard Ким Салми, уже было проделано планирование работ и закупок, а также - модельные испытания.

Портом приписки ледокола должен был стать Мурманск. Эксплуатировать его предполагалось в России в районе реки Енисей и Енисейского залива, а также в Карском море.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ледокол
Ледокол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.